(Di mercoledì 25 maggio 2022) Da sindacati e Lega pressing per nuovi interventi. Bruxelles: spesastica continuerà a crescere a causa delle deroghe alla legge Fornero

Advertising

fisco24_info : Pensioni, riforma a rischio stop. La Ue boccia anche Quota 102: Da sindacati e Lega pressing per nuovi interventi.… - scuolainforma : Riforma pensioni 2023, i sindacati rilanciano Quota 41: ‘Si riapra il confronto’ - laDiscussioneQ : Pensioni riforma al palo. Sindacati: quota 41 ##03 #Cgil #Cisl #ClaudioDurigon #DomenicoProietti #FedericoFreni… - infoitinterno : Pensioni, riforma a rischio stop. Ue boccia anche Quota 102 - infoitinterno : Riforma delle pensioni, uscita dall'agenda del governo entra in quella elettorale. Salvini punta su quota 41 -

Intanto iniziano ad arrivare dei segnali di una riapertura del tavolo sulladelle. Ne ha parlato ieri a margine del congresso della Cisl, il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. 'È ...Il governo, sottolinea ancora Sbarra, "conduca in porto unadel sistema previdenziale che dia allemaggiore consistenza, sostenibilità sociale e inclusività, soprattutto per giovani ...Scuola, quattro riforme su sei previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono ormai prossime al traguardo.La Cisl ribadisce espressamente l'obiettivo di permettere a ogni lavoratore di uscire liberamente dopo 41 anni di contributi o raggiunti i 62 anni di età: "Non accetteremo supinamente uno scalone di 5 ...