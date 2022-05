Johnny Depp e Amber Heard, Kate Moss testimonia a favore dell'attore e smentisce le accuse (Di mercoledì 25 maggio 2022) Breve, ma efficace. La testimonianza di Kate Moss al processo tra Johnny Depp e Amber Heard è durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall'attrice ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Breve, ma efficace. Lanza dial processo traè durata meno di due minuti, ma è stata fondamentale per fare luce su un punto oscuro sollevato dall'attrice ...

Advertising

Corriere : Processo Depp contro Heard, testimonia Kate Moss: «Johnny non mi ha spinto dalle scale» - infoitcultura : Kate Moss: «Johnny Depp non mi ha mai spinto dalle scale» - infoitcultura : Kate Moss testimonia al processo di Johnny Depp: 'Non mi spinse giù dalle scale' - aculn_g : Ho passato il pomeriggio a guardare video su video di johnny depp e ora mi e venuta voglia di rivedere blow - POPCORNTVit : Kate Moss difende Johnny Depp: 'Non mi ha mai spinto per le scale' -