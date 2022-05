Il popolo pro life scende in piazza per “Scegliamo la Vita” (Di mercoledì 25 maggio 2022) In piazza a Roma per fare una scelta ben precisa, quella «della Vita, che va sempre tutelata dal concepimento fino alla sua morte naturale». Questo il messaggio della Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, che si è svolta sabato scorso, 21 maggio, e alla quale hanno aderito oltre 100 associazioni dell’universo prolife e pro family italiano e che ha portato in piazza migliaia di persone, ben 40mila, che in corteo sono partiti da piazza della Repubblica per arrivare a piazza San Giovanni in Laterano. Una manifestazione che ha voluto rappresentare una vera e propria festa con cori, balli, palloncini e soprattutto la partecipazione di migliaia di famiglie, mamme, papà, bambini, anziani. Anche e soprattutto, però, richieste ben precise al mondo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ina Roma per fare una scelta ben precisa, quella «della, che va sempre tutelata dal concepimento fino alla sua morte naturale». Questo il messaggio della Manifestazione Nazionale “la”, che si è svolta sabato scorso, 21 maggio, e alla quale hanno aderito oltre 100 associazioni dell’universo proe pro family italiano e che ha portato inmigliaia di persone, ben 40mila, che in corteo sono partiti dadella Repubblica per arrivare aSan Giovanni in Laterano. Una manifestazione che ha voluto rappresentare una vera e propria festa con cori, balli, palloncini e soprattutto la partecipazione di migliaia di famiglie, mamme, papà, bambini, anziani. Anche e soprattutto, però, richieste ben precise al mondo ...

