Il conto è "in rosso", va alle Poste con un sasso in mano e spacca tutto (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non aveva più soldi sul suo conto ed ha minacciato l'impiegato di un ufficio postale con un sasso, danneggiando il vetro delle casse. Per questo i carabinieri della stazione di Castel Frentano, un paese in provincia di Chieti, ...

