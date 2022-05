Hacker cinesi sfruttano la guerra per rubare segreti industriali alla Russia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Hacker cinesi contro la Russia. Sì, avete letto bene. È vero che la guerra in Ucraina sta accrescendo le distanze tra democrazie e autocrazie unendo tra loro le prime quanto le seconde. Ma è anche vero che l’impegno bellico e le ripercussioni, a partire dalle sanzioni occidentali, possono rendere la Russia facile oltreché ghiotta preda della Cina. Negli ultimi due mesi, Check Point Research, la divisione di Threat Intelligence di Check Point Software Technologies Ltd., il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha osservato diversi gruppi APT (Advanced Persistent Threat) che hanno cercato di sfruttare il conflitto tra Russia e Ucraina e le sanzioni contro le aziende russe come esca per operazioni di spionaggio. Non sorprende che le stesse organizzazioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022)contro la. Sì, avete letto bene. È vero che lain Ucraina sta accrescendo le distanze tra democrazie e autocrazie unendo tra loro le prime quanto le seconde. Ma è anche vero che l’impegno bellico e le ripercussioni, a partire dalle sanzioni occidentali, possono rendere lafacile oltreché ghiotta preda della Cina. Negli ultimi due mesi, Check Point Research, la divisione di Threat Intelligence di Check Point Software Technologies Ltd., il principale fornitore di soluzioni di cybersecurity a livello globale, ha osservato diversi gruppi APT (Advanced Persistent Threat) che hanno cercato di sfruttare il conflitto trae Ucraina e le sanzioni contro le aziende russe come esca per operazioni di spionaggio. Non sorprende che le stesse organizzazioni ...

