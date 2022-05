GP Italia al Mugello: dal 24 maggio aperto l’autodromo, arrivano i piloti, il programma dei trasporti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il GP d'Italia in programma domenica 29 maggio, ma il pubblico potrà avvicinarsi al circuito già da oggi 24 maggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il GP d'indomenica 29, ma il pubblico potrà avvicinarsi al circuito già da oggi 24L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : GP Italia al Mugello: dal 24 maggio aperto l’autodromo, arrivano i piloti, il programma dei trasporti - corsedimoto : VERSO IL GP ITALIA - Nel week-end MotoGP al Mugello Ducati sarà in pista con nove moto. Gigi Dall'Igna ammette degl… - gaia__carlini : RT @MugelloCircuit: ??Otto treni straordinari e più posti a disposizione su quelli ordinari per il Gran Premio d'Italia???? in programma all’a… - svkrhub : Amo la gente che si lamenta delle piste che vengono costruite in altri paesi perché sono troppo piatte quando in It… - AnsaToscana : Moto: Italia; Mugello apre giovedì, festa di sport e musica. Torna il pubblico, biglietterie H24, i camper possono… -