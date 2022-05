Giovane poliziotto muore suicida (Di mercoledì 25 maggio 2022) Choc in questura ad Ancona. Un poliziotto di 23 anni, originario di Ascoli Piceno, si è tolto la vita con la pistola di ordinanza. I fatti sono avvenuti mercoledì 25 maggio intorno alle 19.00. I colleghi hanno udito il colpo, ma quando hanno trovato il Giovane agente non c’era più nulla da fare. Il 23enne è morto sul colpo. Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore. Ieri nel casertano, un finanziere di 24 anni ha messo fine alla sua vita sparandosi un colpo di pistola. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Choc in questura ad Ancona. Undi 23 anni, originario di Ascoli Piceno, si è tolto la vita con la pistola di ordinanza. I fatti sono avvenuti mercoledì 25 maggio intorno alle 19.00. I colleghi hanno udito il colpo, ma quando hanno trovato ilagente non c’era più nulla da fare. Il 23enne è morto sul colpo. Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore. Ieri nel casertano, un finanziere di 24 anni ha messo fine alla sua vita sparandosi un colpo di pistola. L'articolo proviene da Forze Armate News.

