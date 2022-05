Bologna, al via sgombero dello stabile in via Zago occupato un mese fa (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ iniziato all’alba lo sgombero di uno stabile occupato da circa un mese da parte di collettivi in via Zago, alla periferia di Bologna. Si tratta dell’ex sede della clinica Cesare Ragazzi di proprietà della holding Investire. L’edificio si trova sotto il ponte di via Stalingrado che è stato chiuso e bloccato al traffico. Sul posto agenti della Polizia, dei Carabinieri in tenuta anti-sommossa, Polizia Locale e uomini della Digos. Intervento tempestivo anche dei Vigili del Fuoco che sono entrati al piano terra della struttura mentre alcuni attivisti sono saliti sul tetto dell’edificio in segno di protesta. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 maggio 2022) E’ iniziato all’alba lodi unoda circa unda parte di collettivi in via, alla periferia di. Si tratta dell’ex sede della clinica Cesare Ragazzi di proprietà della holding Investire. L’edificio si trova sotto il ponte di via Stalingrado che è stato chiuso e bloccato al traffico. Sul posto agenti della Polizia, dei Carabinieri in tenuta anti-sommossa, Polizia Locale e uomini della Digos. Intervento tempestivo anche dei Vigili del Fuoco che sono entrati al piano terra della struttura mentre alcuni attivisti sono saliti sul tetto dell’edificio in segno di protesta.

