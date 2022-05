Bologna, a breve l'ufficialità di Sartori. Fenucci conferma Mihajlovic: 'Il mercato...' (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’ufficialità di Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica del Bologna avverrà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’di Giovannicome nuovo direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica delavverrà...

Advertising

sportli26181512 : Bologna, a breve l'ufficialità di Sartori. Fenucci conferma Mihajlovic: 'Il mercato...': L’ufficialità di Giovanni… - Alessia_ing : RT @BluMetilene: @cervovski il prossimo passo è trasformare il modello turistico in quello universitario. ovvero trasformare le città in c… - MCristinaS9 : RT @BluMetilene: @cervovski il prossimo passo è trasformare il modello turistico in quello universitario. ovvero trasformare le città in c… - katakhon : RT @BluMetilene: @cervovski il prossimo passo è trasformare il modello turistico in quello universitario. ovvero trasformare le città in c… - ing_cm : Grazie al Prof. Alessandro Grandi per avermi dato anche questa'anno la possibilità di scambiare opinioni e sperimen… -