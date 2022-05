Billie Eilish | Vivere con la sindrome di Tourette è estenuante

(Di mercoledì 25 maggio 2022), durante un'intervista registrata per lo show Netflix di David Letterman, ha rivelato che, per lei, 'con ladiè un'esperienza.' Netflix ha recentemente pubblicato l'ultima stagione del nuovo show di David Letterman il cui ultimo episodio ha come protagonista: la cantante si è aperta a proposito della sua esperienza con ladidurante la sua conversazione con il leggendario presentatore televisivo. Durante l'intervista, laammette di avere una serie di tic tipici delladi: "Se mi riprendi abbastanza a lungo vedrai molti tic". Quando Letterman le chiede se si sente a ...

