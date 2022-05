Ascolti TV | Martedì 24 maggio 2022 Don Matteo senza rivali 5 | 6 mln – 30 2% | Canale 5 non arriva al 10% | DiMartedì leader tra i talk 5 9%

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Don13 Nella serata di ieri,24, su Rai1 Don13 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su5 Cinquanta sfumature di rosso ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 I magnifici 7a .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i a .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La Verità di Alberto Stasi ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Diregistra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna .000 spettatori (%). Sul Nove Il mondo dei replicanti è visto da .000 spettatori ...

Advertising

occhio_notizie : La penultima puntata di Don Matteo conquista il pubblico di questo martedì sera | #ascoltitv #datiauditel - dallaAallaZip : Chi ha vinto la gara di #share della serata di ieri, #24maggio? A sfidarsi sono stati #DonMatteo13,… - fabiofabbretti : #DonMatteo13 senza rivali (5,6 milioni - 30.2% di share), Canale 5 non arriva al 10% (#CinquantaSfumatureDiRosso 9.… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 24 maggio 2022: Don Matteo 13, Cinquanta sfumature di rosso, Le Iene, Fuori dal Coro, dati Audit… - Giornaleditalia : #ascoltitvMediasetRai Ascolti tv ieri sera, martedì 24 maggio 2022: Don Matteo vs Cinquanta Sfumature di Rosso -

La riuscita mutazione, ricciolo sulla fronte incluso, è ripresa. Lino Guanciale ha annunciato da Instagram l'inizio delle riprese della seconda stagione del ...e premiato con record di. ......24 maggio 2022, ha telefonato per giocare in diretta al gioco del ciliegio: 'Antonella, ti ... non a caso glisono sempre dalla sua parte e proprio ieri la trasmissione ha registrato il ...