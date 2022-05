Vincenzi: nel Lazio sabato 2 luglio al via saldi estivi (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Una delibera della Giunta regionale del Lazio ha fissato la data di inizio dei saldi estivi a sabato 2 luglio, per una durata consecutiva di 6 settimane. I saldi sono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed esercenti. Con la fine dell’emergenza sanitaria anche il commercio può ritrovare una nuova linfa”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – “Una delibera della Giunta regionale delha fissato la data di inizio dei, per una durata consecutiva di 6 settimane. Isono un momento fondamentale per la nostra economia, importante per consumatori ed esercenti. Con la fine dell’emergenza sanitaria anche il commercio può ritrovare una nuova linfa”. Così Marco, Presidente del Consiglio regionale del. (Agenzia Dire)

Advertising

donato_vincenzi : @simonegenius @CaroliFiorenzo @FilBarbera Certo, come no, se non fosse che nel privato devi lavorare, sennò, sia pu… - Davide19663174 : @donato_vincenzi @CaroliFiorenzo @AndreaMariniAgr @FilBarbera Che nel pubblico ci siano fancazzisti è vero,però evi… -