Ultime Notizie – Scudetto Milan | Berlusconi e ‘chi non salta…’ – Video

Silvio Berlusconi protagonista nella festa per lo Scudetto vinto dal Milan. L'ex presidente rossonero ha atteso la squadra al Duomo e ha dato spettacolo con i tifosi che hanno affollato la piazza. Al coro 'chi non salta nerazzurro è', Berlusconi ha risposto prontamente, come anche Adriano Galliani. "Chi non salta nerazzurro è"E il Nostro Presidente Silvio #Berlusconi salta.Un emozione così per me è troppo.Grazie Pres…ancora una volta. pic.twitter.com/hRNtu74k2k — Milan memories (@MemoriesMilan) May 23, 2022

