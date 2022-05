Simone Inzaghi | dopo la beffa scudetto anche il tapiro

(Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico è ancora attapirato “Striscia La Notizia” mette il dito nella piaga.ha infatti ricevuto, con la puntata in onda questa sera, il suo secondodell’anno. Il motivo? Semplice, l’allenatore all’ultima giornata ha infatti perso la chence di confermare il tricolore dell’inter, vinto lo scorso anno con Antonio Conte. A trionfare in questa stagione è stato il Milan di Stefano Pioli con 86 punti contro gli 84 conquistati dalla formazione del tecnico ex Lazio. raggiunto a Piacenza da Valerio Staffelli, inviato del tg satirico di Mediaset, ha detto: “Purtroppo la corsaè andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti”. Leggi: Milan, ritrovata la medaglia di Stefano Pioli: tre i ...

11.45 C'È ANCHE ZHANG - Non sarà solo con Beppe Marotta e Piero Ausilio l'incontro con. In sede è anche presente il presidente Steven Zhang. 11.30 INIZIATO L'INCONTRO -...