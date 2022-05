Raw 23 05 2022 Official and new announcements

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 24 maggio 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta al Ford Center di Evansville, Indiana. La puntata si apre con Riddle che raggiunge il ring con un microfono. Poi prende la parola e dice che Randy Orton è il suo mentore e il suo “Bro”. Ricorda come le ultime settimane siano state difficili per Randy. Definisce Roman Reigns un pezzo tribale di “spazzatura” e assicura che avranno la loro vittoria su Roman e i The Usos e chiunque sarà parte della Bloodline. Saluta quindi Randy che vede lo show da casa e conclude dicendo che non sa quale sarà il futuro degli RK-Bro. Riddle & The Street Profits vs. Sami Zayn & The Usos (2,5 / 5) L’opener dello show, il team formato da Riddle e i The Street Profits ha affrontato Sami Zayn e gli Undisputed Tag Team Champions, i The Usos. Un match lottato alla pari dai due team sul ring, un incontro di buon livello. ...