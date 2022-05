No, non è Bandera tra le SS (Di martedì 24 maggio 2022) Oggi ce la caviamo con poco, visto che quanto andiamo a trattare riguarda una singola fotografia risalente alla Seconda guerra mondiale. Non partiamo da una segnalazione, o meglio partiamo da una segnalazione che però riguardava altro, ma nel fare le verifiche per l’altra notizia mi sono imbattuto in tantissimi profili social che condividevano questa fotografia: Post come questo, dal profilo anonimo di @CcharlyCarlo, che scriveva il 7 maggio: Oltre il 20% degli ucraini sono suoi figli. Stepan Bandera responsabile di migliaia di morti, ricordato ogni anno il 1 gennaio COME DELIBERATO DAL PARLAMENTO UCRAINO perché come specificato che “FU UNA FIGURA DI RILIEVO DEL MOVIMENTO SI LIBERAZIONE NAZIONALE DELL’UCRAINA ! Ma cercando ci si accorge di come tanti condividano quest’immagine sostenendo che nella foto sia presente Stepen Bandera. Tra post sui social ... Leggi su butac (Di martedì 24 maggio 2022) Oggi ce la caviamo con poco, visto che quanto andiamo a trattare riguarda una singola fotografia risalente alla Seconda guerra mondiale. Non partiamo da una segnalazione, o meglio partiamo da una segnalazione che però riguardava altro, ma nel fare le verifiche per l’altra notizia mi sono imbattuto in tantissimi profili social che condividevano questa fotografia: Post come questo, dal profilo anonimo di @CcharlyCarlo, che scriveva il 7 maggio: Oltre il 20% degli ucraini sono suoi figli. Stepanresponsabile di migliaia di morti, ricordato ogni anno il 1 gennaio COME DELIBERATO DAL PARLAMENTO UCRAINO perché come specificato che “FU UNA FIGURA DI RILIEVO DEL MOVIMENTO SI LIBERAZIONE NAZIONALE DELL’UCRAINA ! Ma cercando ci si accorge di come tanti condividano quest’immagine sostenendo che nella foto sia presente Stepen. Tra post sui social ...

