Napoli | Marfella | L' esordio in Serie A è stato un sogno Spalletti ti dà una spinta in più

(Di martedì 24 maggio 2022): "Da piccolo facevo l'attaccante, l'inA èun, Meret e Ospina mi hanno insegnato tanto,ti dà unain più" Davide, terzo portiere del, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kissin cui ha parlato del suoinA contro lo Spezia e degli azzurri in generale. Queste le sue parole: Domenica èun giorno speciale, ci racconti le tue emozioni? “E’ stata una bella emozione, è ildi ogni ragazzino napoletano fare l’inA con il”. Sugli esordi: “Ho iniziato come attaccante, poi ...

Davidesull'esordio con ilDavide, portiere del, ha parlato del suo esordio in Serie A con ila Radio Kiss Kissdurante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito le sue dichiarazioni. Davide ...: Meret 6 (dal 35 sts.v.); Zanoli 6, Juan Jesus 6.5, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6; Demme 7 (dal 35 st Anguissa s.v.), Lobotka 6.5; Zielinski 6.5 (dal 23 st Mertens 6), Elmas 6, Politano ...ForzAzzurri.net - Davide Marfella ha detto che è stato emozionante esordire con il Napoli, Spalletti ha il grande merito di dare sempre una spinta in più ...Il portiere del Napoli, Davide Marfella, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Napoli, Marfella: “Debuttare in Serie A con Napoli è stato un sogno che si è realizza ...