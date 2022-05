Mourinho: «Due finali in 4 giorni: Questa finale è storia» (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenord valida per la finale di Conference League Il tecnico della Roma, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di UEFA Europa Conference League contro il Feyenoord: IL PERCORSO – «Siamo arrivati alla fine del percorso di Questa stagione, con due finali da giocare nello spazio di 4 giorni. La prima finale ci dava quel che noi meritavamo, che noi avevamo come target ossia qualificarci all’Europa League e quindi migliorare la classifica precedente. Abbiamo vinto quella finale lì. Per me era una finale dove non si poteva scrivere la storia, ma semplicemente finire il lavoro di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Le parole di Josein conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Feyenord valida per ladi Conference League Il tecnico della Roma, José, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delladi UEFA Europa Conference League contro il Feyenoord: IL PERCORSO – «Siamo arrivati alla fine del percorso distagione, con dueda giocare nello spazio di 4. La primaci dava quel che noi meritavamo, che noi avevamo come target ossia qualificarci all’Europa League e quindi migliorare la classifica precedente. Abbiamo vinto quellalì. Per me era unadove non si poteva scrivere la, ma semplicemente finire il lavoro di ...

