L’Ucraina: 200 corpi trovati a Mariupol sotto le macerie di un rifugio – Il live blog (Di martedì 24 maggio 2022) Nel 90esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea non ha ancora deciso sull’embargo al petrolio russo anche se la Germania preme per una soluzione rapida. Mosca intanto ha affermato che le sanzioni non colpiscono la sua economia e accrescono i legami economici con la Cina. Prosegue l’offensiva su Lugansk, dove ci sono 12.500 uomini russi sul campo secondo Kiev. La città di Severodonetsk è distrutta sotto i bombardamenti, mentre l’offensiva delL’Ucraina a Toshkivka ha costretto le truppe russe al ritiro. Un tribunale ucraino ha condannato all’ergastolo un giovane soldato russo per aver ucciso un civile disarmato nel primo processo per crimini di guerra causato dall’invasione del 24 febbraio. 10.30 – L’Ucraina: 200 corpi trovati a Mariupol Circa 200 ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Nel 90esimo giorno della guerra in Ucraina l’Unione Europea non ha ancora deciso sull’embargo al petrolio russo anche se la Germania preme per una soluzione rapida. Mosca intanto ha affermato che le sanzioni non colpiscono la sua economia e accrescono i legami economici con la Cina. Prosegue l’offensiva su Lugansk, dove ci sono 12.500 uomini russi sul campo secondo Kiev. La città di Severodonetsk è distruttai bombardamenti, mentre l’offensiva dela Toshkivka ha costretto le truppe russe al ritiro. Un tribunale ucraino ha condannato all’ergastolo un giovane soldato russo per aver ucciso un civile disarmato nel primo processo per crimini di guerra causato dall’invasione del 24 febbraio. 10.30 –: 200Circa 200 ...

