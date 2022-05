L’attacco di Fico | “Solo una scuola su 3 risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria | intollerabile Con il PNRR occasione per cambiare”

Advertising

orizzontescuola : L’attacco di Fico: “Solo una scuola su 3 risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria, intollerabile.… -

L'Attacco

...giorno che ha cambiato la storia del nostro Paese - ha detto...del nostro Paese - ha detto- Un giorno che segna per'... dell'Italia degli anni 80 - 90, condiretto delle mafie ...... Maria Falcone, il presidente della Camera, Roberto, il ... Il silenzio assordante dopo'inaudito boato rappresenta in maniera ..."divennero la drammatica occasione per reagire al violento... Aree eolico off-shore, Legambiente Puglia: “Foglia di fico della Regione in campagna elettorale. Non si scherza su tema così importante”