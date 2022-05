Advertising

Digital_Day : I contatti con Disney sono stati intensi a marzo, ma l'operazione non è mai decollata. Ci sono state discussioni an… - melanews : Arrivano indiscrezioni dell'interesse di Apple su Electronic Arts Anche Disney e Amazon potrebbero comprare l'azie… - AppleZein : LA EA (Electronic Arts) VOLEVA farsi ACQUISTARE da Apple - NintendOnTweet : Electronic Arts sta cercando compratori o società a cui fondersi - CRIS_GO47 : RT @Multiplayerit: Electronic Arts in vendita? Tutti i dettagli su quella che potrebbe essere la prossima grande acquisizione -

DDay.it

Il titolo diha chiuso in rialzo del 2,3%, alla notizia che la societa' sarebbe alla ricerca di un compratore o di un partner con cui fondersi; secondo la stampa, avrebbe avuto ...Non manca il plauso della stessa, che celebra la vittoria. Anche sul suo account , il publisher aveva pubblicato la stessa immagine, complimentandosi per lo "scudetto #19 per i ... Electronic Arts avrebbe cercato accordi con Apple, Disney e Amazon per una vendita o una fusione Da quel che si è capito, Electronic Arts sarebbe alla ricerca di un accordo di vendita o di fusione con un’altra grande realtà, proprio come come lo possono essere Disney, Apple e Amazon. L’azienda av ...L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato il via ad una vera e propria corsa agli acquisti da parte delle principali realtà del gaming e sembra che i grand movimenti non sian ...