È allarme incidenti nei cantieri edili (dove i controlli latitano) (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l'approvazione del Superbonus 110% sono aumentate le irregolarità e gli incidenti sul lavoro. Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal decreto-legge "Rilancio" del 19 maggio 2020 per rendere più efficienti le abitazioni dei cittadini a costo zero e che purtroppo ha incrementato i contratti pirata e le irregolarità dei cantieri.Ma a preoccupare sono anche le morti sul lavoro del settore edile che secondo l'Inail avrebbero subito un aumento del 30% mentre le denunce di infortunio nel mese di febbraio 2022 sono state 121.994 con aumento del 47,6% rispetto alle 82.634 del primo bimestre del 2021 e del 26,4% rispetto alle 96.549 del periodo gennaio-febbraio 2020. A confermare il dato è il Sindacato dei carabinieri UNARMA: «Da settimane le divise sono impegnate in controlli a raffica in aziende e ...

