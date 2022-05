Da Comune e Camera di commercio la strategia di promozione con il brand YesMilano (Di martedì 24 maggio 2022) Obiettivo grandi eventi, congressi e giovani: sono i focus della promozione internazionale di Milano per il 2022 emersi dal Tavolo turismo Terminata l’emergenza sanitaria, Milano è tornata a registrare presenze pari ai livelli pre-Covid. Il mese di aprile, infatti, si è chiuso con oltre 587mila arrivi, eguagliando di fatto i 594 mila arrivi registrati nello stesso mese del 2019. Una performance che incide positivamente sulle imprese del comparto e che stimola gli attori in campo a mettere a punto strategie efficaci per sostenere il trend. Confermati alcuni asset strategici di promozione – dai grandi eventi (sportivi, di spettacolo e culturali) alle settimane tematiche. Per l’estate la città punta su una campagna per attrarre i giovani visitatori internazionali, che riconoscono Milano come destinazione lifestyle. La campagna, con il ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 24 maggio 2022) Obiettivo grandi eventi, congressi e giovani: sono i focus dellainternazionale di Milano per il 2022 emersi dal Tavolo turismo Terminata l’emergenza sanitaria, Milano è tornata a registrare presenze pari ai livelli pre-Covid. Il mese di aprile, infatti, si è chiuso con oltre 587mila arrivi, eguagliando di fatto i 594 mila arrivi registrati nello stesso mese del 2019. Una performance che incide positivamente sulle imprese del comparto e che stimola gli attori in campo a mettere a punto strategie efficaci per sostenere il trend. Confermati alcuni asset strategici di– dai grandi eventi (sportivi, di spettacolo e culturali) alle settimane tematiche. Per l’estate la città punta su una campagna per attrarre i giovani visitatori internazionali, che riconoscono Milano come destinazione lifestyle. La campagna, con il ...

EvgenijBazarov_ : Il Transatlantico in seduta comune di Camera e Senato si stacca da Roma per raggiungere Odessa via acqua, ma per mo… - petregiamp : RT @DanieleBerghino: @Foy84 @IamoRs @petregiamp @ricpuglisi 3/ senza contare il Comune, negli uffici anagrafe si usa il codice fiscale, in… - DanieleBerghino : @Foy84 @IamoRs @petregiamp @ricpuglisi 3/ senza contare il Comune, negli uffici anagrafe si usa il codice fiscale,… - Nikbike : RT @simofons: Ad avere libero accesso alle stanze della Camera è un consulente dell’associazione, Leo Maria Galati, sostenitore di Putin, e… - M5S_Camera : RT @Mov5Stelle: Chi pagherà gli effetti di questa guerra è l’Europa, non gli USA che sul gas avranno persino vantaggi economici aumentando… -