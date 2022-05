Cosa è stato Vincenzo Nibali

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 24 maggio 2022) Mancano pochi chilometri alla vetta dell’Etna, prima tappa italiana del Giro d’Italia 2022. La mattina stessa, al villaggio di partenza, era arrivata la notizia del ritiro di Miguel Angel Lopez, il capitano designato della Astana. Un ritiro forzato, dovuto a un problema all’anca, che cambiava drasticamente la strategia della squadra kazaka in questo Giro: niente più capitano unico e quindi niente più attenzione completamente diretta verso il colombiano. I riflettori si spostano sull’altro grande nome dell’Astana, immediatamente designato come nuovo capitano. A pochi chilometri dalla vetta dell’Etna, le telecamere si spostano a inquadrare la coda del gruppo con gli uomini di classifica e indugiano, impietose, sul ciclista con il dorsale numero 31 che perde contatto. La pedalata è pesante, nonostante le pendenze non insuperabili. La schiena ricurva, i gomiti larghi, la testa che si ...