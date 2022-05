Commisso: “Fiorentina fenomenale”, ma i soldi ora sono un problema. Italiano? “Spero resti”. I casi Vlahovic e Chiesa. Deluso per Torreira (Di martedì 24 maggio 2022) Torreira - "Torreira? sono molto Deluso di quello che è successo nelle 24 ore successive dopo aver conquistato il settimo posto. La notizia sul mancato riscatto di Torreira è stata portata avanti dai suoi procuratori. Quando qualcuno fa certe cose, come è successo con Gattuso e con Vlahovic, non vincerà. Ci sono Pradè, Burdisso e Barone che si occuperanno di mercato. Ci può essere l'opportunità di rivisitare la situazione con Torreira, nelle prossime settimane, ma non voglio dare nessun accento di ottimismo o pessimismo" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 24 maggio 2022)- "moltodi quello che è successo nelle 24 ore successive dopo aver conquistato il settimo posto. La notizia sul mancato riscatto diè stata portata avanti dai suoi procuratori. Quando qualcuno fa certe cose, come è successo con Gattuso e con, non vincerà. CiPradè, Burdisso e Barone che si occuperanno di mercato. Ci può essere l'opportunità di rivisitare la situazione con, nelle prossime settimane, ma non voglio dare nessun accento di ottimismo o pessimismo" L'articolo proviene da Firenze Post.

