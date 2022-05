Che putenza sta alleanza

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 24 maggio 2022) Nell’ultima puntata di Impact i Briscoes hanno vinto il main event contro i Violent By Design, mantenendo le loro cinture di coppia. Eric Young ormai ha pensieri più importanti, ovvero l’Impact World Title, e infatti non ha combattuto, ma ha lasciato spazio ai suoi due scagnozzi. Chiamatissima quindi l’aiuto di Josh Alexander per colmare la superiorità numerica nel post match ma nel complesso ci sta mischiare un po’ queste due storyline. Infatti settimana prossima è stato già annunciato un match tra i due terzetti. Farebbe strano vedere perdere Josh Alexander, ma se si vuole dare un minimo di credibilità a Eric Young in ottica Impact World Champion (che comunque non lo sarà), the Walking Weapon dovrà pur perder qualche match, ed è più probabile che piuttosto accada quando lotta insieme a qualcun altro. Parlando di coppie, una menzione va fatta assolutamente al match tra i Good ...