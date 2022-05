Cagliari, una compagnia internazionale pronta a trattare con Giulini (Di martedì 24 maggio 2022) Una compagnia internazionale sarebbe pronta a trattare con Tommaso Giulini per acquistare il 100% delle azioni del Cagliari Calcio Stando a quanto riferito stamane da L’Unione Sarda, un’importante compagnia finanziaria internazionale sarebbe pronta a trattare con il Presidente Tommaso Giulini per acquistare il 100% delle azioni del Cagliari Calcio. La compagnia, si legge, tiene da diversi mesi sotto osservazione la situazione, è a conoscenza della questione stadio e ha già elaborato diversi progetti di investimento per una crescita su ogni fronte. Stando a quanto riferito dal quotidiano, per raggiungere questo scopo «ci sarebbe stato perfino un informale colloquio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Unasarebbecon Tommasoper acquistare il 100% delle azioni delCalcio Stando a quanto riferito stamane da L’Unione Sarda, un’importantefinanziariasarebbecon il Presidente Tommasoper acquistare il 100% delle azioni delCalcio. La, si legge, tiene da diversi mesi sotto osservazione la situazione, è a conoscenza della questione stadio e ha già elaborato diversi progetti di investimento per una crescita su ogni fronte. Stando a quanto riferito dal quotidiano, per raggiungere questo scopo «ci sarebbe stato perfino un informale colloquio ...

Advertising

acmilan : Wishing the best of luck, we're sure to see you back in #SerieATIM soon @CagliariCalcio, @GenoaCFC, @VeneziaFC_IT ??… - pisto_gol : Il campionato si chiude con la retrocessione del #Cagliari, che non riesce a battere il #Venezia. Una squadra che h… - AlfredoPedulla : #Giulini accetti la retrocessione figlia di mille errori. #Cagliari ha bisogno di una strategia che prescinda da un… - lazio_story : #Laziostory | #VIDEO, 24 maggio 1987, #Lazio-#Cagliari 1-0: #Pin regala una boccata d’ossigeno - univca : Svoltiamo, a Cagliari l’app per una mobilità sostenibile -