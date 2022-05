Bombardieri nucleari russi e cinesi volano sul Mar del Giappone mentre Biden è a Tokyo (Di martedì 24 maggio 2022) Quattro aerei di russia e Cina, con capacità nucleare, hanno volato in formazione mentre il presidente americano incontrava nella capitale nipponica i leader del Quad (Giappone, India e Australia): le reazioni di Tokyo e Washington Leggi su corriere (Di martedì 24 maggio 2022) Quattro aerei dia e Cina, con capacità nucleare, hanno volato in formazioneil presidente americano incontrava nella capitale nipponica i leader del Quad (, India e Australia): le reazioni die Washington

