Balneari: riunione maggioranza con D'Incà, inizio voti commissione su ddl concorrenza (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Dalla riunione di maggioranza che si è svolta al Senato, su input del ministro Federico D'Incà, è emersa unanime la volontà dei gruppi di cominciare a votare in commissione per non disperdere il grande lavoro di mediazione e di approfondimento fatto fino a questo momento. E' quanto si apprende dalla riunione di maggioranza sul ddl concorrenza. le stesse fonti sottolineano che, l'avvio delle votazioni sul provvedimento, è legato alla volontà dei gruppi di evitare che si ponga la fiducia sul testo. base. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Dalladiche si è svolta al Senato, su input del ministro Federico D', è emersa unanime la volontà dei gruppi di cominciare a votare inper non disperdere il grande lavoro di mediazione e di approfondimento fatto fino a questo momento. E' quanto si apprende dalladisul ddl. le stesse fonti sottolineano che, l'avvio delle votazioni sul provvedimento, è legato alla volontà dei gruppi di evitare che si ponga la fiducia sul testo. base.

