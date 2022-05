Amici 21 | tornano due professori storici?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 24 maggio 2022) I mesi di giugno e luglio sono fondamentali per la redazione e gli autori di, che cominciano a porre le basi per la nuova edizione che prenderà il via a settembre, dopo il mese di completava vacanza di agosto. E proprio in questi giorni alcuni rumors che circolano con insistenza nei corridoi Mediaset parlando della decisione di Maria De Filippi di sostituire almeno duecon delle vecchie conoscenze del programma.21, Luigi Strangis a Domenica In fa arrabbiare tutti: il motivo Domenica scorsa Mara Venier ha ospitato il vincitore di questa edizione del talent dell'amica Maria De Filippi facendo infuriare il pubblico21, il piano di Maria De Filippi Stando sempre a quanto di mormora, ...