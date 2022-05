Yes Napoli, indossare il cambiamento: Vernetti e i figli lanciano il marchio del rilancio e dell’orgoglio cittadino (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’immaginario collettivo di chi visita Napoli c’è il Vesuvio, la pizza, il souvenir del scaramantico o di Pulcinella. Ma ad un suo vero e proprio city brand universalmente riconosciuto come per tante città internazionali nessuno aveva ancora mai pensato. L’idea d’immaginarlo, studiarlo e metterlo a punto è stata formulata da un napoletano doc, un grande appassionato della città di Napoli da sempre al suo servizio a favore di un concreto rilancio e impegnato prima come Presidente di Confcommercio e poi con altre ambiziose iniziative, Massimo Vernetti, che insieme alla figlia Annalisa e il contributo creativo del fratello Carlo, lancia ufficialmente Yes Napoli. Un progetto nato e voluto fortemente nel segno di un cambiamento racchiuso nelle semplici e incisive parole ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Nell’immaginario collettivo di chi visitac’è il Vesuvio, la pizza, il souvenir del scaramantico o di Pulcinella. Ma ad un suo vero e proprio city brand universalmente riconosciuto come per tante città internazionali nessuno aveva ancora mai pensato. L’idea d’immaginarlo, studiarlo e metterlo a punto è stata formulata da un napoletano doc, un grande appassionato della città dida sempre al suo servizio a favore di un concretoe impegnato prima come Presidente di Confcommercio e poi con altre ambiziose iniziative, Massimo, che insieme allaa Annalisa e il contributo creativo del fratello Carlo, lancia ufficialmente Yes. Un progetto nato e voluto fortemente nel segno di unracchiuso nelle semplici e incisive parole ...

