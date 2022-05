Peluso saluta Sassuolo: «Un viaggio durato 8 anni. Qui ambiente unico e raro» (Di lunedì 23 maggio 2022) Federico Peluso ha salutato il Sassuolo dopo 8 lunghi anni in neroverde: il messaggio del difensore Federico Peluso ha salutato il Sassuolo dopo 8 lunghi anni in neroverde: il messaggio postato sui social del difensore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Peluso (@fedepelu13) PAROLE – «È stato un viaggio durato 8 anni. Ringrazio questa società per avermi dato la possibilità di continuare a crescere sotto l’aspetto sia calcistico che umano. All’interno di questo mondo ho avuto l’opportunità di trovare un ambiente unico e raro che credo essere proprio la forza di questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Federicohato ildopo 8 lunghiin neroverde: il messaggio del difensore Federicohato ildopo 8 lunghiin neroverde: il messaggio postato sui social del difensore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico(@fedepelu13) PAROLE – «È stato un. Ringrazio questa società per avermi dato la possibilità di continuare a crescere sotto l’aspetto sia calcistico che umano. All’interno di questo mondo ho avuto l’opportunità di trovare unche credo essere proprio la forza di questa ...

