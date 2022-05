NUOVI SHOW PIÙ VISTI 2021 2022 | ARENA SUZUKI E MICHELLE IMPOSSIBILE SENZA RIVALI

(Di lunedì 23 maggio 2022) Quali sono ipiù seguiti della stagione? Al vertice troviamo60 70 80, l’azzeccato format condotto da Amadeus e dedicato al meglio della musica di tre decenni con 3,7 milioni di telespettatori e quasi il 21% di share nel sabato sera di Rai1. Un bel successo che tornerà a settembre con una puntata in più, passando da due a tre appuntamenti, e l’aggiunta delle hit degli anni ’90. La messa in onda nel sabato sera di Rai1 è al momento prevista il 17 settembre, 24 settembre e 1 ottobre. Al secondo posto troviamoImpossible, il varietà in due puntate conHunziker che tornerà nella prossima stagione, forse allungato. La media è di 3,1 milioni con il 18,4% di share. Completa il podio The Band, il talent di Carlo Conti con una media di quasi 2,4 ...

Stando a quanto riportato dall'influencer ed esperta di gossip, le 'tarantelle con ospiti amici' di oggi saranno rimandate a venerdì. Isola dei Famosi 16, i naufraghi di fronte a una rivoluzione Netflix: al via comedy dal vivo e nuovi talent show. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, all'Isola dei Famosi ci sarebbero alcuni naufraghi positivi al Covid: 'Tarantelle rimandate a venerdì'. Ancora un cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi, che torna con il doppio appuntamento per sfidare Mara Venier e Domenica In Show il 27 maggio 2022.