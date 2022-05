Napoli, si rifiuta di offrire una sigaretta: 16enne accoltellato da alcuni coetanei (Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica di sangue nella periferia est di Napoli. A Ponticelli, un ragazzo di 16, originario di Casalnuovo, è stato accoltellato in seguito ad una lite scoppiata con alcuni coetanei. A darne notizia è Il Mattino. L’adolescente è stato soccorso dai sanitari del 118 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 maggio 2022) Domenica di sangue nella periferia est di. A Ponticelli, un ragazzo di 16, originario di Casalnuovo, è statoin seguito ad una lite scoppiata con. A darne notizia è Il Mattino. L’adolescente è stato soccorso dai sanitari del 118 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @jo19N26: Il Napoli che rifiuta 90 MLN per Osimhen. Credevo che la cosa più assurda di oggi fosse stata andare dal dentista di sabato m… - camila_healing : RT @jo19N26: Il Napoli che rifiuta 90 MLN per Osimhen. Credevo che la cosa più assurda di oggi fosse stata andare dal dentista di sabato m… - capitano_ri : @matteotaormina2 @spighissimo Collaboratore mio barbiere pagato 1600 euro mese in nero rifiuta contratto perché per… - FracapN : RT @dstcanna: @Napoli_Report @MarcoGiordano6 @CiroTroise Se se il pappone che rifiuta 90ml ma andate a cagare lecchini!!! Quello lo vende a… - dstcanna : @Napoli_Report @MarcoGiordano6 @CiroTroise Se se il pappone che rifiuta 90ml ma andate a cagare lecchini!!! Quello… -