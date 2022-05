Marolda | “Spalletti quanti errori Rischia di non arrivare a Natale”

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il campionato è appena finito, il Napoli si è qualificato in Champions League dopo due anni di assenza, grazie alla gestione. Nonostante tutto non mancano le critiche all’allenatore toscano. Francescoa Canale Otto dice: “In questa stagione abbiamo assistito a diversidi, in molti casi è stato troppo difensivista“. Al tecnico viene contestato il mancato impiego della coppia Mertens-Osimhen, utilizzata con maggiore frequenza solo nell’ultima parte di stagione. Non è un mistero che De Laurentiis abbia pensato a non continuare il rapporto con, ma l’allenatore non ha voluto sapere di firmare una rescissione. Sulla questione Marola dice: “In questo stato di cose,di nona ...

Francesco Marolda: "Spalletti rischia di essere esonerato prima di Natale, se i risultati non dovessero essere positivi ad inizio stagione".Ciccio Marolda, presente negli studi de 'Il Bello del Calcio' ha tracciato un'analisi sulla stagione disputata dal Napoli e sui prossimi movimenti che la società effettuerà per rinforzare la squadra a ...