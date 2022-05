Lapo Elkann rincuora Leclerc: 'Sei un vero campione' (Di lunedì 23 maggio 2022) Dal tatuaggio, al bacio fino all'abbraccio di consolazione via Twitter. Dopo Miami , è Lapo Elkann show anche a Barcellona. Il nipote di Gianni Agnelli ha la Ferrari nel DNA e anche per il GP di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 23 maggio 2022) Dal tatuaggio, al bacio fino all'abbraccio di consolazione via Twitter. Dopo Miami , èshow anche a Barcellona. Il nipote di Gianni Agnelli ha la Ferrari nel DNA e anche per il GP di ...

Advertising

melogranoss : @crl2316 Mi sa che ti sei confusa, Lapo Elkann non ha occhiali in questa foto - GSinger88 : @Mirkobest @Alex_Cruijff14 @GiampiBo Ma parliamo di chi voleva Lapo Elkann come Presidente dopo che ha scritto un T… - SalvatoreAllo13 : @erosazzurro Avevamo Fassone una volta in dirigenza, non è che siamo andati lontani e poi che vi piaccia o no quell… - ACavalMaldonado : NON BASTAVA LAPO ELKANN NEL PADDOCK, PURE DRAKE ORA PORTA SFIGA ALLA FERRARI. #drake #drakememes #champagnepapi… - amonamarth08 : Comunque... vogliamo firmare una petizione per far smettere a #MarcGene e #carlovanzini di gufare e, soprattutto, a… -

Lapo Elkann rincuora Leclerc: 'Sei un vero campione' Dal tatuaggio, al bacio fino all'abbraccio di consolazione via Twitter. Dopo Miami , è Lapo Elkann show anche a Barcellona. Il nipote di Gianni Agnelli ha la Ferrari nel DNA e anche per il GP di Spagna ha tirato fuori tutta la sua anima da tifoso nei box della Rossa. Vestito di giallo ... Leclerc, è una pole da fenomeno Felice, ma Dopo, Carletto è stato sommerso di complimenti, mentre ai box Lapo Elkann e l'amministratore delegato del Cavallino "Grasparossa" Vigna non la smettevano di abbracciare Mattia Binotto. "... Autosprint.it Lapo Elkann rincuora Leclerc: "Sei un vero campione" Il ritiro al GP di Spagna ha fatto soffrire non solo il monegasco ma anche Lapo, tifoso e ospite speciale della Ferrari che su Twitter lo ha elogiato per il suo comportamento ... LAPS Keeps On Cooking for Ukraine: raccolti oltre 150.000 euro durante la cena di gala LAPS Keeps On Cooking for Ukraine, l'iniziativa solidale promossa da Fondazione LAPS e Italia Keeps On Cooking per Fondazione Soleterre ... Dal tatuaggio, al bacio fino all'abbraccio di consolazione via Twitter. Dopo Miami , èshow anche a Barcellona. Il nipote di Gianni Agnelli ha la Ferrari nel DNA e anche per il GP di Spagna ha tirato fuori tutta la sua anima da tifoso nei box della Rossa. Vestito di giallo ...Felice, ma Dopo, Carletto è stato sommerso di complimenti, mentre ai boxe l'amministratore delegato del Cavallino "Grasparossa" Vigna non la smettevano di abbracciare Mattia Binotto. "... Lapo Elkann rincuora Leclerc: "Sei un vero campione" Il ritiro al GP di Spagna ha fatto soffrire non solo il monegasco ma anche Lapo, tifoso e ospite speciale della Ferrari che su Twitter lo ha elogiato per il suo comportamento ...LAPS Keeps On Cooking for Ukraine, l'iniziativa solidale promossa da Fondazione LAPS e Italia Keeps On Cooking per Fondazione Soleterre ...