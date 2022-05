Iervolino | “Coraggio | passione e determinazione | è l’impresa più entusiasmante”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Èpiùche ho mai contribuito a realizzare e per questo voglio dedicarla a mio padre, mia mamma e mio fratello Angelo che non sono più tra noi ma che sicuramente avranno fatto un gran tifo dall’alto e saranno stati felici ed orgogliosi di noi”. Entusiasmo e commozione per Danilo, il presidente della Salernitana: anche lui è stato travolto dalle incredibili emozioni dell’ultima giornata di campionato. La batosta (in 4-0 in casa dall’Udinese) più dolce per lui e per i tifosi, azzerata ed esaltata dal pareggio del Cagliari. La Salernitana resta in A al termine di una rimonta eccezionale.ha preso in mano le redini del club proprio pochi minuti dopo l’inizio del 2022. L’annata sembrava già terminata con molto anticipo, dopo la confusione ...