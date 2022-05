Dove serve il green pass dal 1 maggio? Ristoranti, stadi, trasporti, quando va mostrato (Di lunedì 23 maggio 2022) A partire dal 1° maggio in Italia ci sarà un’importante svolta per quanto concerne l’utilizzo del green pass, poiché terminerà anche l’ultimo decreto sulle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Da questa domenica, dunque, la certificazione verde resterà per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria in luoghi di lavoro, uffici pubblici, negozi, bar, Ristoranti, mezzi di trasporto, mense, catering continuativo, cinema, teatri, concerti, eventi sportivi, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. Gli unici a fare eccezione saranno gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa, che dovranno sempre essere muniti di green ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) A partire dal 1°in Italia ci sarà un’importante svolta per quanto concerne l’utilizzo del, poiché terminerà anche l’ultimo decreto sulle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Da questa domenica, dunque, la certificazione verde resterà per dimostrare l’avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non sarà più obbligatoria in luoghi di lavoro, uffici pubblici, negozi, bar,, mezzi di trasporto, mense, catering continuativo, cinema, teatri, concerti, eventi sportivi, centri benessere, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, concorsi, sale gioco, feste e discoteche. Gli unici a fare eccezione saranno gli esercenti le professioni sanitarie dei lavoratori negli ospedali e nelle Rsa, che dovranno sempre essere muniti di...

Advertising

MisssFreedom : @PoliticaPerJedi @assurdistan @i_poteri_forti @elevisconti Conosco un posto frequentato dalle mie amiche che appart… - Frances250287 : @SeokjinOppaWif3 @dionysia95 Rughe?ma dove??? Non gli serve il filler mannaggia a lui - isalapazza : @cLexa1_00 @veloceolento @StefanoBul @ParcodiGiacomo @lauraboldrini In questo caso c’è già un reato, non serve altr… - kissingsue : RT @i57ning: allora si #larryisreal ???????????????? DOVE STA NELLO SPOSATO CON LA PIZZA SERVE IL TOSTAPANE - Sign0fThePussy : RT @i57ning: allora si #larryisreal ???????????????? DOVE STA NELLO SPOSATO CON LA PIZZA SERVE IL TOSTAPANE -