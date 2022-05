Covid in Toscana: 13 morti (7 donne e 6 uomini) oggi 23 maggio. E 450 nuovi contagi (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 13 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 23 maggio 2022. Si tratta di 7 donne e 6 uomini con età media di 83 anni. Mentre sono 450 i nuovi contagiati (155 confermati con tampone molecolare e 295 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni (17% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 13 iper coronavirus, in232022. Si tratta di 7e 6con età media di 83 anni. Mentre sono 450 iati (155 confermati con tampone molecolare e 295 da test rapido antigenico) con età media di 46 anni (17% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

_collenews : COVID: IN TOSCANA OGGI: 450 NUOVI CASI POSITIVI I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto a ieri. I guariti cresco… - FirenzePost : Covid in Toscana: 13 morti (7 donne e 6 uomini) oggi 23 maggio. E 450 nuovi contagi - ledicoladelsud : Covid oggi Toscana, 450 contagi e 13 morti: bollettino 23 maggio - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid, in Toscana 450 nuovi casi e 13 decessi. Tasso positività all'11,6%. Ricoveri risalgono #ANSA - AnsaToscana : Covid, in Toscana 450 nuovi casi e 13 decessi. Tasso positività all'11,6%. Ricoveri risalgono #ANSA -