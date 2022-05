Basket: in Champions League 2022-2023 non ci saranno squadre russe e bielorusse (Di lunedì 23 maggio 2022) Anche la Basketball Champions League si unisce alla casa madre, la FIBA, nelle sanzioni contro i club russi e bielorussi. Nessuno di questi potrà giocare la competizione nella stagione 2022-2023: ciò fa seguito all’esclusione da tutte le altre competizioni della Federazione internazionale in ambito europeo. Molto breve il comunicato rilasciato dal sito ufficiale della manifestazione, che rimarca come nella giornata di oggi si sia riunito il Board, il quale ha nella sostanza confermato quanto già si sapeva in tutti gli altri ambiti. Basket: Russia fuori anche dagli Europei 2022. squadre russe e bielorusse escluse da tre coppe europee di area FIBA Nel corso della storia le formazioni russe non hanno mai ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Anche laballsi unisce alla casa madre, la FIBA, nelle sanzioni contro i club russi e bielorussi. Nessuno di questi potrà giocare la competizione nella stagione: ciò fa seguito all’esclusione da tutte le altre competizioni della Federazione internazionale in ambito europeo. Molto breve il comunicato rilasciato dal sito ufficiale della manifestazione, che rimarca come nella giornata di oggi si sia riunito il Board, il quale ha nella sostanza confermato quanto già si sapeva in tutti gli altri ambiti.: Russia fuori anche dagli Europeie bieloescluse da tre coppe europee di area FIBA Nel corso della storia le formazioninon hanno mai ...

Advertising

secesecs : Tl spezzata tra milan campione d'Italia, formula 1, playoff di basket e Champions di pallavolo. Ma per caso mi piace lo sport? - ilgiovanemassi : @LapoDeCarlo1 Premesso che il rinnovo di Mbappè è sconcertante e che la champions sta diventando come l'eurolega se… - JulioCesare12 : @astutill0 @SBellini76 Conegliano - squadra turca, finale di Champions donne con Paola Egonu in versione Milito Al… - MaurizioJj : @levitwelve2 Non avessero fatto questa scelta però mostre squadre di calcio e basket sarebbero dovute andare in Rus… - sportli26181512 : Real, quando lo spirito 'de la camiseta' detta legge. Nel basket come nel calcio: Real, quando lo spirito 'de la ca… -