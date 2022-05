Ascolti TV | Domenica 22 maggio 2022. Solo per Passione non sfonda (17.8% – 2.98 mln), Avanti un Altro! non va oltre l’11.7% (1.9 mln). Formula 1 al 17% su TV8 (2.2 mln) (Di lunedì 23 maggio 2022) Solo per Passione - Isabella Ragonese Nella serata di ieri, Domenica 22 maggio 2022, su Rai1 la prima puntata di Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle 21.39 alle 23.30, ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Avanti un Altro! Pure di Sera, in onda dalle 21.25 alle 23.48, ha raccolto dAvanti al video 1.900.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di 608.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.49 alle 22.21, ha raccolto dAvanti al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 23 maggio 2022)per- Isabella Ragonese Nella serata di ieri,22, su Rai1 la prima puntata diper– Letizia Battaglia Fotografa, in onda dalle 21.39 alle 23.30, ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5unPure di Sera, in onda dalle 21.25 alle 23.48, ha raccolto dal video 1.900.000 spettatori pari al.7% di share. Su Rai2 il match di Pallavolo Maschile Itas Trentino-Zaksa Kozle ha catturato l’attenzione di 608.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Batman Begins ha intrattenuto 980.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.49 alle 22.21, ha raccolto dal ...

