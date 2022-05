Sbanda in moto | schianto choc | Luca muore a 18 anni davanti al papà e ai suoi amici più cari

(Di domenica 22 maggio 2022) OSTRA - Tragicoieri pomeriggio a Casine di Ostra dove a perdere la vita è stato un 18enne in sella alla sua. La vittima èBergamaschi, nato a Milano ma che viveva a Senigallia con ...

Un gruppo di sei amici, genitori e figli, ciascuno con la propria, era andato a fare un giro e tra questi c'erano appunto il 18enne e il genitore che l'ha visto morire davanti ai propri occhi. OSTRA - Tragico schianto ieri pomeriggio a Casine di Ostra dove a perdere la vita è stato un 18enne in sella alla sua moto. La vittima è Luca Bergamaschi, nato a Milano ma che viveva ...