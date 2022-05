Salernitana-Udinese: le probabili formazioni del match (Di domenica 22 maggio 2022) La Salernitana di Davide Nicola ha compiuto un vero miracolo concretizzatosi nella rimonta del girone di ritorno. Oggi, dunque, i granata si giocano la salvezza nella 38esima ed ultima giornata di Serie A affrontando in casa la già salva Udinese di Cioffi. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari. I sardi, però, vincono lo scontro sul piano della differenza reti e dunque in caso di arrivo a pari punti con la Salernitana avrebbero la meglio. QUI Salernitana Nicola schiererà i campani con il 3-5-2. Un primo cambio di interpreti si ha tra i pali, che saranno difesi da Belec a causa dell’infortunio rimediato da Sepe in settimana. In difesa, invece, c’è aria di conferme. Titolari saranno infatti Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo si sentirà l’assenza di Ederson, che è ... Leggi su zon (Di domenica 22 maggio 2022) Ladi Davide Nicola ha compiuto un vero miracolo concretizzatosi nella rimonta del girone di ritorno. Oggi, dunque, i granata si giocano la salvezza nella 38esima ed ultima giornata di Serie A affrontando in casa la già salvadi Cioffi. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari. I sardi, però, vincono lo scontro sul piano della differenza reti e dunque in caso di arrivo a pari punti con laavrebbero la meglio. QUINicola schiererà i campani con il 3-5-2. Un primo cambio di interpreti si ha tra i pali, che saranno difesi da Belec a causa dell’infortunio rimediato da Sepe in settimana. In difesa, invece, c’è aria di conferme. Titolari saranno infatti Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo si sentirà l’assenza di Ederson, che è ...

