Milan | Tonali | “Non c’è cosa più bella di vincere lo Scudetto Maldini è un vincente”

"Le letterine da bambino? Quando ero un po' più cresciuto e potevo capire, il Milan ha vinto la Champions. Ora non c'è cosa più bella di vincere lo Scudetto per me. Maldini è un vincente e lo ha sempre dimostrato, anche da dirigente. È una grande persona, sta con noi tutti i giorni: per un giocatore è importante sentirsi protetti". Queste le dichiarazioni del centrocampista del Milan, Sandro Tonali, dopo la vittoria dello Scudetto. E un pensiero speciale: "Ai tifosi possiamo dire solo grazie. Oggi non sono potuti venire tutti, ma ci hanno dato l'energia quando avevamo lo 0% nel nostro corpo", ha detto a Dazn.

