Advertising

infoitinterno : Meteo: prima ondata di calore nel weekend: è già il clima di luglio - It_Indycar : #IndyCar #IMS #SkySport - Maruzzella8720 : @ENobili Sempre pronti prima delle app meteo ?????? - MonicaRiotCapo : RT @euronewsit: #Tornado in #Germania, nel Nord Reno Westfalia, decine i feriti. Il meteo aveva diramato un'allerta qualche ora prima https… - Quot_Molise : Meteo, prima ondata di caldo afoso sul Molise: tra lunedì e martedì si sfioreranno i 34 gradi |… -

"Sappiamo da anni di ricerca - rileva Sanò - che laondata di calore è la più pericolosa, per ... la disciplina che studia il rapporto tra le condizionipreviste e la salute umana. E, ...Nella capitale ilrecita cielo sereno e temperatura media di 20 gradi, l'ideale per godersi ... La lunga corsa al Quirinale è cominciata dieci giornie, adesso, pare in una irrisolvibile ...Dmitrij Suslov: «Le chance di fermarsi al Donbass si sono ridotte, quelle di un lungo conflitto sono fortemente aumentate» ...La settimana prima del Palio è sempre la più intensa: come si suol dire, il più è stato fatto e ora resta giusto il tempo per godersi tutti gli sforzi messi in campo fino a ora. Per chi non volesse pe ...