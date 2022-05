Isola, Nicolas Vaporidis una furia contro Lory Del Santo: ” finta, bugiarda …” (Di domenica 22 maggio 2022) All’Isola dei Famosi gli scontri tra i naufraghi sono praticamente all’ordine del giorno. Ed infatti così come sono solite nascere storie d’amore e grandi amicizie ecco che allo stesso tempo molto spesso nascono anche delle antipatie. E’ questo il caso di Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis che in diverse occasioni sono stati protagonisti di scontri e discussioni. Proprio di recente i due sono tornati a rivolgersi delle pesanti accuse. Ma esattamente cosa si sono detti? Facciamo un po’ di chiarezza. Discussioni e scontri all’Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis All’Isola dei Famosi, così come all’interno di qualsiasi altro reality show, sono solite nascere delle belle ... Leggi su baritalianews (Di domenica 22 maggio 2022) All’dei Famosi gli scontri tra i naufraghi sono praticamente all’ordine del giorno. Ed infatti così come sono solite nascere storie d’amore e grandi amicizie ecco che allo stesso tempo molto spesso nascono anche delle antipatie. E’ questo il caso diDelche in diverse occasioni sono stati protagonisti di scontri e discussioni. Proprio di recente i due sono tornati a rivolgersi delle pesanti accuse. Ma esattamente cosa si sono detti? Facciamo un po’ di chiarezza. Discussioni e scontri all’dei Famosi traDelAll’dei Famosi, così come all’interno di qualsiasi altro reality show, sono solite nascere delle belle ...

