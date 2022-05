Giro a sorpresa delle panchine in Serie A: Pirlo pronto a tornare! (Di domenica 22 maggio 2022) Possibile Giro di panchine in Serie A, a confermarlo è stato Gianluca Di Marzio su Sky. Infatti tutto sembra partire dal possibile addio di Tudor dal Verona, confermato dallo stesso allenatore ai microfoni di Sky. Proprio l’attuale tecnico del Verona potrebbe andare al Bologna, qualora dovesse finire la storia con Mihajlovic. Tudor, Verona, Futuro Il Verona, per l’eventuale sostituto, potrebbe pensare a Cioffi, attuale allenatore dell’Udinese, subentrato a Luca Gotti. Quest’ultimo dopo l’esonero proprio dall’Udinese potrebbe finire allo Spezia che non confermerà Thiago Motta. Tra i vari profili sondati dal club ligure ci sarebbe anche quello anche di Andrea Pirlo, che dunque potrebbe guidare lo Spezia e tornare in panchina dopo un anno fermo. Insomma anche il mercato degli allenatori è iniziato! Leggi su rompipallone (Di domenica 22 maggio 2022) PossibilediinA, a confermarlo è stato Gianluca Di Marzio su Sky. Infatti tutto sembra partire dal possibile addio di Tudor dal Verona, confermato dallo stesso allenatore ai microfoni di Sky. Proprio l’attuale tecnico del Verona potrebbe andare al Bologna, qualora dovesse finire la storia con Mihajlovic. Tudor, Verona, Futuro Il Verona, per l’eventuale sostituto, potrebbe pensare a Cioffi, attuale allenatore dell’Udinese, subentrato a Luca Gotti. Quest’ultimo dopo l’esonero proprio dall’Udinese potrebbe finire allo Spezia che non confermerà Thiago Motta. Tra i vari profili sondati dal club ligure ci sarebbe anche quello anche di Andrea, che dunque potrebbe guidare lo Spezia e tornare in panchina dopo un anno fermo. Insomma anche il mercato degli allenatori è iniziato!

Advertising

xhugmematt : Comunque boh oggi in giro a lipsia un sacco di gente con maglia dei r4mmstein causa concerto e boh nulla che mi col… - formulagiaestro : siamo una tifoseria intellettualmente disonesta noi comunque, abbiamo una macchina che in qualifica si sta dimostra… - fuori__luogo : @NinaLedibi50 Ho visto l'ultimo quarto d'ora dopo il giro d'Italia, ottima squadra messa giù bene e grandi talenti… - Delio92 : Ritiro a sorpresa di #bardet ad inizio tappa per un problema allo stomaco. Peccato perché era in lotta per la magli… - Raffael82535444 : RT @ILL_Stay_Strong: 'Vi devo chiedere un favore...' non dite in giro che mi avete visto con un borsone, che sto andando a fare una sorpres… -