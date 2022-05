Davide Locatelli: 'Milan, una stagione da 10 e lode. Leao straripante, Pioli is on fire!' (Di domenica 22 maggio 2022) Un pomeriggio magico passato alla Virgin Active del Mapei Stadium . Vedere la partita dall'ultimo piano della palestra con amici e sconosciuti. FANTASTICO. Abbracciare sconosciuti ad ogni gol, inca**... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) Un pomeriggio magico passato alla Virgin Active del Mapei Stadium . Vedere la partita dall'ultimo piano della palestra con amici e sconosciuti. FANTASTICO. Abbracciare sconosciuti ad ogni gol, inca**...

Advertising

davide_tripo : RT @lapoelkann_: L’ultima maglia di Giorgio autografata da tutta la Juve, guanti indossati da Leclerc, Sainz, Enea. Maglia indossata da Loc… - granata_davide : @LeonettiFrank Locatelli come mezz'ala è un ottimo giocatore, come regista poco più che mediocre, per puntare in alto serve altro! - Davide_2233 : RT @JPeppp: Pogba 9 assist Locatelli 4 assist Rabiot 2 Zakaria 1 McKennie 0 Arthur 0 Tot. 7 Scusate, ma c'è anche da discutere? - lupofranci1 : @davide_tripo Kessy Krunic Tonali ( Benasser) Zakaria Rabbiot Locatelli (Arthur) Non vedo differenze??????????????? - davide_tripo : @forumJuventus @GiovaAlbanese @romeoagresti In Coppa Italia che per la Juventus vincere contava molto, Mr Allegri h… -