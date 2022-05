"Alessandra Moretti è ancora innamorata di me. Forse...": Massimo Giletti, una confessione estrema (Di domenica 22 maggio 2022) Incontenibile, Massimo Giletti. Semplicemente incontenibile. Si parla dell'intervista esplosiva concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 22 maggio. Un colloquio lungo, franco, schietto e sincero in cui il conduttore di Non è l'Arena non tralascia nulla, non censura nulla, a partire dal difficile rapporto che ebbe nell'infanzia con i fratelli. Poi le stoccate ai colleghi, in primis a Mario Orfeo: "Spero di non incontrarlo mai più". Quindi i giudizi su Enrico Mentana, Corrado Formigli e Giovanni Floris, con un commento molto tagliente relativo a quest'ultimo, "un uomo potente, come Bruno Vespa", afferma Giletti senza spendersi in giudizi giornalistici. Nell'intervista c'è poi una lunga pagina dedicata all'amore, alle donne e alle fidanzate di Giletti, uno che spesso e volentieri è stato nel mirino del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Incontenibile,. Semplicemente incontenibile. Si parla dell'intervista esplosiva concessa al Corriere della Sera di oggi, domenica 22 maggio. Un colloquio lungo, franco, schietto e sincero in cui il conduttore di Non è l'Arena non tralascia nulla, non censura nulla, a partire dal difficile rapporto che ebbe nell'infanzia con i fratelli. Poi le stoccate ai colleghi, in primis a Mario Orfeo: "Spero di non incontrarlo mai più". Quindi i giudizi su Enrico Mentana, Corrado Formigli e Giovanni Floris, con un commento molto tagliente relativo a quest'ultimo, "un uomo potente, come Bruno Vespa", affermasenza spendersi in giudizi giornalistici. Nell'intervista c'è poi una lunga pagina dedicata all'amore, alle donne e alle fidanzate di, uno che spesso e volentieri è stato nel mirino del ...

Advertising

GoriRoberto1 : Massimo Giletti: «Alessandra Moretti è ancora innamorata di me. Io putiniano? Feci la pipì sul confine russo» Dopo… - Sablab : Pronto per stasera @GiovaQuez ? C'è Vladimorovic che vuole sapere da Lavrov chi è stato a fare i bisognini.… - AlfonsoFuggetta : Simboli di un paese in declino. Che pena. Massimo Giletti: «Alessandra Moretti è ancora innamorata di me. Io puti… - Giacinto_Bruno : Massimo Giletti: «Io putiniano? Feci la pipì sul confine russo. Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, e for… - keccastar : @ale_moretti @riotta @diMartedi Alessandra ma vai a cagare tu e quel leccaculo di Riotta -