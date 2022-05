Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SCORREVOLE E’ ANCORA SCORREVOLE SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DELLA. AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI CRITICITÀ DA SEGNALARE QUALCHE DISAGIO PER GLI UTENTI IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA. SEGNALIAMO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO, DOVE, RICORDIAMO, SONO IN CORSO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CAMBIAMO ARGOMENTO UN AGGIORNAMENTO PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL2PESCARA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON RITARDI FINO A 60 MINUTI PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA TORRE DEI PASSERI E BUSSI PASSIAMO AL TRASPORTO ...